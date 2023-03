Votre horoscope signe par signe du vendredi 10 mars

BÉLIER

Vous devriez vous poser, le temps de réfléchir à la bonne décision à prendre, ce sera la meilleure attitude, vous pourrez cartonner au travail.



TAUREAU

Votre budget retient toute votre attention... Ne fuyez pas les remises à niveau qui sont indispensables.



GÉMEAUX

C'est grâce à vos arguments que vous pourrez vous sortir d'un conflit mais ne soyez quand même pas trop virulent.



CANCER

Évitez de gaspiller votre énergie en vous énervant et concentrez-vous sur l'essentiel



LION

Il y a de l'électricité dans l'air... L'ambiance est tendue. Il serait préférable de ne pas répondre aux provocations de vos collègues



VIERGE

Ne vous offusquez pas si vite, votre susceptibilité est en éveil... Inversez les rôles, cela vous aidera à relativiser.



BALANCE

Votre capacité à rendre le quotidien plus beau et plus serein sera votre plus bel atout.



SCORPION

Vous aurez besoin d'être rassuré. Vous chercherez à plaire à tout prix et vous mettre en avant.



SAGITTAIRE

Vous n'hésiterez pas à dire ce que vous avez sur le cœur mais avec humour. Vous serez étonné de voir à quel point cette méthode portera ses fruits.



CAPRICORNE

Veillez à calmer le jeu et votre agitation intérieure pour ne pas perdre les pédales et ne pas trop bousculer l'entourage.



VERSEAU

Balloté entre vos envies et la raison, vous aurez du mal à prendre des décisions



POISSONS

Vous pourriez souffrir d'un manque de reconnaissance de la part de vos supérieurs. Pourtant, vous ne ménagez pas vos efforts pour atteindre les objectifs fixés