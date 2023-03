Rouen. Trains, transports, écoles… Les perturbations à prévoir pour le 7 mars

Les syndicats ont appelé à "mettre la France à l'arrêt", mardi 7 mars, lors d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Dans la Métropole Rouen Normandie, de nombreuses perturbations sont à prévoir.

Un trafic très perturbé sur le réseau Astuce

Sur le réseau de transport en commun Astuce, le trafic est jugé "très perturbé" pour la journée du 7 mars, même si un service minimum est assuré avec 65 % du trafic du métro entre 6h et 20h, 40 % des lignes TEOR entre 6h30 et 19h30 et 53 % des lignes Fast entre 6h30 et 19h30. Les agences du Théâtre des Arts et de la gare garderont portes closes. Les prévisions complètes sont à retrouver sur le site du réseau Astuce.

📢❗️Grève nationale mardi 7 mars 2023 : perturbations à prévoir sur le réseau. + d'infos sur les prévisions de trafic sur https://t.co/kx0ALYIz5c — Réseau Astuce (@reseauastuce) March 6, 2023

Très peu de trains en Normandie

Le trafic des trains sera aussi très fortement perturbé, mardi 7 mars, et probablement aussi mercredi 8 mars puisque les cheminots ont annoncé un mouvement de grève reconductible. La SNCF invite à reporter le voyage et à privilégier le télétravail dans la mesure du possible. Quelques trains vont, malgré tout, circuler sur la ligne Paris Rouen le Havre ou sur la ligne Rouen-Elbeuf. Les fiches horaires sont à retrouver ici.

❌ Mouvement social national interprofessionnel

Trafic très fortement perturbé le mardi 7 mars

ℹ️ Nous vous invitons à privilégier le télétravail ou à reporter votre voyage

ℹ️ Pour le remboursement de votre billet⤵️https://t.co/aYQAXsCcJw

📲 Une❓sur votre train? Tweetez-moi ! pic.twitter.com/nnHHimxI4g — SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) March 5, 2023

Des écoles fermées à Rouen

Le mouvement va aussi fortement impacter les écoles de Rouen. Une dizaine sera tout simplement fermée, d'autres ne pourront pas assurer les accueils du matin, du soir, ou la restauration. Le détail est à retrouver sur le site de la ville de Rouen.

Dans le cade de la journée de grève du mardi 7 mars 2023, des perturbations sont prévues dans les écoles maternelles et élémentaires de Rouen. https://t.co/MIvkD29lr2 — Ville de Rouen (@Rouen) March 6, 2023

Le port à l'arrêt

La Fédération nationale des ports et docks de la CGT a appelé à 48 heures d'arrêt de travail, les 7 et 8 mars. Un mouvement qui sera très suivi, étant donné la représentation du syndicat chez les dockers. Le 7 mars, ils rejoindront les différents cortèges. Le 8 mars, la fédération a appelé à une journée "ports morts" avec comme objectif de faire fermer les accès aux zones portuaires.

Des difficultés dans le centre-ville lors de la manifestation

À Rouen, rendez-vous est donné à 10h cour Clemenceau pour le départ de la manifestation. Des difficultés de circulation sont à prévoir jusqu'à la mi-journée.