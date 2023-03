Manche. Le Conseil d'État invalide l'élection de deux conseillers départementaux

Le Conseil d'État a invalidé vendredi 3 mars l'élection de juin 2021 du binôme composé des conseillers départementaux du canton de Bricquebec-en-Cotentin, Françoise Lerossignol et Damien Férey, à la suite "du non-dépôt dans les délais impartis d'un compte de campagne", indique lundi 6 mars le Département de la Manche.

Le binôme, qui doit donc quitter ses fonctions, fait face également à "une inéligibilité d'une durée de 12 mois". Le 23 juin prochain, une nouvelle gouvernance est prévue mais, dès le 24 mars, de nouvelles désignations interviendront. "Je connais l'investissement de mes deux collègues [qui] ont tous les deux œuvré sagement, avec courage et discrétion, en toute humilité et avec efficacité", indique le président du Département Jean Morin, qui leur apporte son soutien. Françoise Lerossignol, également maire de Saint-Jacques-de-Néhou, s'était exprimée peu de temps avant chez nos confrères de La Manche Libre : "On accuse le coup."