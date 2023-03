Montivilliers. Les policiers et les pompiers interviennent pour sauver la vie d'un homme

Samedi 4 mars vers 22 h 20 rue Jean-de-la-Fontaine à Montivilliers près du Havre, les policiers et les sapeurs-pompiers se sont rendus rue Jean-de-la-Fontaine à Montivilliers, pour sauver un homme de 29 ans souhaitant mettre fin à ses jours. Selon la police, il a annoncé à son père qu'il allait mettre fin à ses jours à la suite d'une rupture amoureuse.

Après des négociations, l'homme sort de son appartement

Dès leur arrivée, policiers et pompiers tentent de prendre contact avec l'homme. D'après la police, "il a ouvert la porte puis s'est enfermé chez lui. Il s'est présenté sur le balcon une machette à la main en disant qu'il ne sortira pas de chez lui et qu'il refuse de parler". Après des négociations, "il va finalement aller sur le palier, tenant une machette à la main et refusant de la poser au sol malgré les demandes des policiers". Face à ce refus les policiers ont utilisé leur pistolet d'impulsion électrique. L'homme a chuté au sol avant d'être maîtrisé par les forces de l'ordre. Il a ensuite été conduit à l'hôpital Monod du Havre.