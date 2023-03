Alcool au volant. Six personnes interpellées en 24 heures en Seine-Maritime

La police fait état de sept arrestations entre mardi 28 février et vendredi 3 mars dont six dans les dernières 24 heures à Rouen, Le Havre, Saint Aubin les Elbeuf et Fécamp.

Le premier, un homme de 27 ans, a été arrêté à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, jeudi 2 mars à 23 heures 15, après une infraction au Code de la route, au niveau de la rue du Chevreuil. Le conducteur a été contrôlé avec une bouteille de rhum "maison" avec lui, et a été dépisté à 1,8 g (gramme) par litre de sang. Dans la nuit, vers 3 heures 40, un homme est retrouvé endormi au volant avec le moteur allumé sur le boulevard de l'Ysère à Rouen, avec plus d'1,2 gramme d'alcool par litre de sang puis moins d'une heure plus tard, vers 4 heures 30, un autre homme de 26 ans est interpellé quai de Bois Guilbert toujours à Rouen avec près de deux grammes dans le sang.

Dans la soirée de jeudi 2 mars, peu avant 20 heures, un homme de 62 ans est arrêté par la police municipale avenue Pablo Neruda au Havre après un dépassement de vitesse. Il est contrôlé à 1,22 g par litre de sang avant d'être placé en garde à vue. Plus tard dans la nuit, la police municipale du Havre interpelle un autre homme de 48 ans avenue René Coty vers 5 heures du matin, testé, lui aussi positif à l'alcool, soit 1,76 g par litre de sang. Enfin à Fécamp, une femme de 34 ans a été interpellée suite à un accident matériel dans la nuit de jeudi 2 mars à vendredi 3 mars. Elle a soufflé à 0.82 milligrammes par litre d'air expiré soit 1,64 g par le litre de sang. Tous attendent d'être convoqués par la justice.

Un homme condamné à Dieppe pour récidive

Un autre homme âgé de 49 ans originaire de Tôtes a été interpellé à Dieppe sur la Grande rue du Pollet mardi 28 février après avoir grillé un feu rouge. Celui-ci, là encore contrôlé positif à l'alcool a plus de 2 g par litre de sang et a été condamné, jeudi 2 mars, à 6 mois de prison ainsi qu'un mois de détention à domicile avec bracelet électronique pour récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et pour conduite malgré une annulation de permis.