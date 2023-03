Rouen. Une sexagénaire grièvement blessée après avoir été percutée par une voiture

L'accident a eu lieu vers 7 heures 20 du matin mercredi 1er mars, à l'angle du boulevard Gambetta et de la rue de Fontenay à Rouen. Une voiture a violemment percuté une femme âgée de 61 ans qui était engagée sur le passage piéton. Elle a été prise en charge par les pompiers et le Samu qui l'ont trouvé inconsciente à leur arrivée sur place. La victime a été ensuite transportée dans un état grave au CHU de Rouen. D'après les autorités, le conducteur, un homme de 36 ans, a été testé négatif au dépistage d'alcoolémie. Une enquête a donc été lancée pour déterminer les causes exactes de l'accident.