Accident de Puisseguin. Réouverture de l'instruction du drame de 2015 impliquant un camion de l'Orne

La cour d'appel de Bordeaux a décidé, jeudi 2 mars, de la réouverture de l'instruction concernant l'accident de Puisseguin, entre un bus et un semi-remorque qui s'étaient immédiatement embrasés.

Cet accident survenu en Gironde en 2015 avait fait 43 morts, et c'est désormais un supplément d'informations sur "la conception du bus, avec l'implication de Mercedes", qui devra déterminer "si les obligations de sécurité ont été respectées". Jusqu'à présent, c'est la vitesse excessive du camion qui était mise en cause : il appartenait à la société Aleixandre, de Saint-Germain-de-Clairefeuille dans l'Orne. Le conducteur et son jeune fils de 3 ans avaient péri dans cet accident.