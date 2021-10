Drame de Puisseguin. Appel du parquet après l'accident d'un camion ornais contre un autocar

Alors qu'un non-lieu vient d'être prononcé dans la dramatique affaire de Puisseguin, en Gironde, le procureur de la République de Libourne a fait appel vendredi 22 octobre.

Le 23 octobre 2015, il y a tout juste six ans, un poids lourd originaire de Saint-Germain-de-Clairefeuille, près de Nonant-le-Pin, était entré en collision avec un autocar de retraités. Les deux véhicules s'étaient immédiatement embrasés, causant un bilan dramatique : 43 personnes étaient mortes, dont le chauffeur ornais et son fils âgé de 3 ans qui l'accompagnait. Le juge d'instruction, considérant que seule la vitesse excessive du camion (75 km/h) était en cause, a prononcé un non-lieu, son conducteur étant décédé.

Mais considérant la non-conformité de réservoirs de carburant sur le poids lourd, le procureur de la République de Libourne a fait appel de cette décision.