Accident mortel en Gironde : 550 personnes rendent hommage aux deux victimes ornaises

Une marche blanche ce samedi après midi à Saint-Germain-de-Clairefeuille, petite commune dans l'Orne, en la mémoire de Cyril 31 ans et et de son fils Théo, âgé de 3 ans, décédés dans la collison entre le camion de ce chauffeur routier et un bus de personnes âgées en Gironde. L’embrasement du bus et du poids-lourd avait provoqué la mort de 43 personnes le 23 octobre dernier.

La marche blanche a rassemblé 550 personnes. Un cortège silencieux entre l’entreprise de transport où travaillait le chauffeur routier et l’église de la commune. Des fleurs, des dessins ont été accrochés au portail de l’entreprise avant un recueillement dans et à l’extérieur de l’église de la commune trop petite pour accueillir tout le monde.

Dans le cortège silencieux les membres de la famille des victimes, des amis, des habitants du village, des anonymes et des chauffeurs routiers.