Musique. Jazz sous les pommiers : un concert gratuit au Mont-Saint-Michel

La 42e édition du festival Jazz sous les pommiers, à Coutances, aura lieu du samedi 13 au samedi 20 mai à Coutances. La programmation complète de cet événement a été dévoilée lundi 27 février.

Un concert à l'abbatiale du Mont

Parmi les nouveautés proposées, un concert hors les murs sera organisé dans l'église abbatiale du Mont-Saint-Michel avec le duo Vincent Peirani et Émile Parisien, respectivement accordéoniste et sopraniste. Ce concert sera gratuit et est organisé dans le cadre des célébrations du millénaire de l'abbatiale du Mont-Saint-Michel : l'événement est programmé au lundi 15 mai, à 20 h 30.

Kyle Eastwood a coché Coutances !

Dans le reste de la programmation, le guitariste de jazz français Biréli Lagrène, le saxophoniste américain Steve Coleman, Marcus Miller, génie de la basse, Kyle Eastwood, le fils du réalisateur, ou encore Erik Truffaz, trompettiste émérite de jazz français, seront notamment de la partie.

La programmation complète de la 42e édition est à retrouver ICI.

Pratique. Concert gratuit le lundi 15 mai, à 20 h 30. Réservations par téléphone au 02 33 89 80 00 ou sur abbaye-mont-saint-michel.fr. Informations sur le site de Jazz sous les pommiers.