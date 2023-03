Rouen. Festival Spring : le cirque contemporain rayonne

Yveline Rapeau, directrice de la plateforme 2 pôles cirque en Normandie, est à l'origine de ce festival. Elle nous dévoile ses choix de programmation pour cette nouvelle édition.

Quelle est la vocation du festival ?

Dès l'origine, ce festival a été pensé à l'échelle d'une région, Basse-Normandie initialement, et région Normandie depuis la réunification, et l'association de La Brèche à Cherbourg, dédiée à la création, et du Cirque Théâtre d'Elbeuf, consacré à la diffusion. Deux entités que je pilote conjointement depuis 2015. C'est un festival qui accorde sa place à l'émergence dans le domaine du cirque contemporain, en présentant des spectacles récents, pour la plupart inédits. Ce festival est une vitrine de la création, de la vitalité, de la diversité et de l'originalité de ce champ de création artistique qu'est le cirque contemporain. Il a pour vocation de toucher tous les publics, de venir à la rencontre des habitants du territoire, en proposant des spectacles aussi en dehors des lieux culturels consacrés, dans de petites communes, mais surtout de faire tomber les préjugés qui pèsent sur le cirque contemporain et d'attiser la curiosité de chacun.

Qu'est-ce que le cirque contemporain ?

On a longtemps défini le cirque contemporain par opposition au cirque traditionnel. Les disciplines sont pourtant toujours là : acrobaties avec ou sans agrès, jonglage, équilibre ou magie. Toutes ces techniques restent présentes mais sont revisitées dans un univers en rupture avec les codes du cirque traditionnel. Lorsque j'imagine la programmation, je prends bien sûr soin de sélectionner des artistes et des compagnies qui sont des virtuoses de leur technique car le cirque est avant tout un art du mouvement. Pour autant, ce n'est pas seulement la virtuosité qui fait la qualité de ces spectacles contemporains mais l'originalité du propos et l'originalité de la forme. Le cirque contemporain est une forme hybride dans laquelle les techniques de cirque sont mariées avec la danse, le théâtre, les arts plastiques ou la musique, et c'est ce qui fait que chaque spectacle est unique.

Quels spectacles ne surtout

pas manquer ?

Cette année, nous avons souhaité faire un focus sur le cirque flamand. Nous accueillons par exemple une toute jeune compagnie, Sinking Sideway, qui présente deux spectacles dans lesquels danses et acrobaties sont étroitement mêlées, ainsi que le collectif Malunés et son spectacle vraiment décalé Bitbybit. Il s'agit d'une incroyable performance d'un duo acrobatique maxillo-tracté, les interprètes usant de la force de leurs mâchoires pour se maintenir l'un l'autre. Mais il ne faut pas manquer non plus le spectacle équestre Métamorphoses de Nolween Gehlker, écuyère virtuose, ainsi que la création insolite, drôle et poétique de la Cie Cirkus Katoen de jonglage avec pelouse !

Pratique. Du 8 mars au 16 avril. Programme et tarifs sur festival-spring.eu.