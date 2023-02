Télévision. La Meilleure Boulangerie de France : dix enseignes sélectionnées en Seine-Maritime et dans l'Eure

L'émission a lancé sa 10e saison et fait son retour dans la région après un crochet par l'ex Basse-Normandie au mois de janvier. Cette fois-ci la production de La Meilleure Boulangerie de France fait étape en Seine-Maritime et dans l'Eure pendant une semaine du lundi 27 février au vendredi 3 mars. À cette occasion, les cameras de l'émission s'inviteront dans les coulisses de dix boulangeries normandes aux côtés des trois juges Norbert Tarayre, Noëmie Honiat et Bruno Cormerais.

• Lire aussi. Dans l'Orne, quatre commerces mis à l'honneur dans l'émission

Les boulangeries de l'Eure

Cinq boulangeries de l'Eure ont été retenues pour cette sélection régionale, parmi lesquelles la boulangerie Aux Saveurs des Bois à Bois-Jérome-Saint-Ouen, près de Vernon, tenue par Barbara et Christophe qui proposent du bon pain frais fabriqué à base de blés exclusivement normands et cuits à l'ancienne.

La Maison Escriva à la Couture-Boussey au sud du département géré par Romain, 26 ans, propose à la fois du snacking du pain, des viennoiseries et bien sûr, les appétissantes pâtisseries.

Aux Saveurs de Louviers, une grande boulangerie familiale gérée par Anne et Franck et leur fils Maxime met à l'honneur les produits raffinés traditionnels et modernes qui mettent l'eau à la bouche. Le tout présenté dans un univers chaleureux qui incite à céder à la tentation.

C'est un visage connu. Thomas, boulanger d'Aux petits plaisir à Harcourt, près de Bernay, connaît déjà l'expérience de la télévision, puisqu'il a participé au concours en 2020 avec son ancien patron.

Enfin au Goût du Bonheur à Fleury-sur-Andelle, tenue par les deux tourtereaux du fournil Marion et Ryan, offre une quinzaine de pains spéciaux au levain et des viennoiseries délicieusement feuilletées tout en proposant une gamme de pâtisseries aux saveurs originales et au visuel délicat.

Les boulangeries de Seine-Maritime

La production continuera sa pérégrination normande en Seine-Maritime pour visiter cinq autres enseignes dont trois autour de Rouen. D'abord à l'Atelier des choupettes à Bois-Guillaume, temple de la gaieté chez Céline et Axel, fille et fils d'artisans qui promettent de bons produits : généreux, gourmands, et modernes.

Ensuite, direction chez Valentin for Life à Isneauville, tenue par Thomas. Le jeune normand a baptisé son enseigne du nom de son frère Valentin, décédé tragiquement dans un accident en 2017, avec lequel il s'était fait la promesse d'ouvrir une boulangerie entre pâtisserie, viennoiserie et traiteur.

Toujours près de Rouen, l'émission s'invitera aux Caprices d'Eloise à Bihorel chez Christelle et Michaël, heureux boulangers convertis au Bio qui en plus des grands classiques, proposent des produits plus originaux et entièrement faits maison.

Enfin La Meilleure Boulangerie de France poursuivra son tour de l'ex Haute-Normandie à la Maison Brihault à Port-Jérôme sur Seine. Son gérant Benoit avait tenté l'aventure en 2014 mais n'avait pas pu décrocher de victoire. L'occasion pour lui de rencontrer une nouvelle fois le jury en 2023.

La production ira également à la Maison Courbe à Arques- la-Bataille, près de Dieppe, chez Emmanuelle et Sébastien, couple d'artisans normands au grand cœur qui ont fait l'acquisition de leur grande boulangerie en 2018.