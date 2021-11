Des toilettes publiques gratuites

Pour répondre à une demande croissante des Rouennais mais également des touristes qui viennent visiter la ville, la mairie a décidé de rendre gratuit l’accès aux toilettes publiques qui pour certaines ont été rénovées. Elles sont plus grandes, plus modernes et plus confortables. Le budget d’amélioration des toilettes publiques s’élève à 40 000€. “L’un des objectifs de ce plan d’action est de proposer aux Rouennais un service de qualité et d’éviter les dégradations. Les toilettes automatiques seront de toute façon fermées à partir de 22 h”, explique Christine Rambaud, maire-adjointe de la ville de Rouen.

Au total, 17 toilettes seront opérationnelles d’ici à la fin de l’année sur des sites très fréquentés de Rouen comme la Place Saint-Marc, la Place du Vieux Marché ou le Jardin des plantes. Il faut le dire : ça soulage...