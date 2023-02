Calvados. Qui est Célia, candidate à Koh-Lanta - Le feu sacré ? 

Célia, qui êtes-vous ?

J'ai 49 ans, je suis assistante familiale à Saint-Martin-des-Entrées. J'ai toujours vécu dans le Bessin car je suis née à Bayeux. Je rêvais de faire Koh-Lanta depuis 14 ans.

Vous avez candidaté pendant 14 ans, pourquoi tant de persévérance ?

Quand j'ai un but en tête, je le pourchasse jusqu'à l'obtenir. C'était une mission qui me tenait à cœur, je rêvais de m'inscrire depuis le début. Je ne pouvais pas car mes enfants étaient trop petits et je m'occupais également de ma grand-mère en fin de vie. Quand mon dernier m'a dit, à 4 ans, "ça y est maman, tu peux t'inscrire, je suis prêt", je l'ai fait. Finalement, je suis partie quand il avait 18 ans !

Vous avez passé combien de castings ?

Cinq en quatorze ans, et le cinquième était le bon. À chaque fois, j'écrivais une lettre différente. J'aurais pu recopier la même mais je ne voulais pas. On m'a souvent dit "tu ne seras jamais prise, depuis le temps que ça dure", mais jamais je ne me suis démotivée.

Qu'est-ce qui vous plaît dans cette émission ?

Koh-Lanta regroupe tout ce que j'aime : la compétition et le sport. Je voulais vivre quelque chose d'extraordinaire dans ma vie au moins une fois et aller au bout de mes limites physiques et mentales. J'ai toujours eu ce besoin de me dire "je veux me voir debout ce 40e jour".

Vous êtes une vraie sportive ?

Je fais huit heures de sport par semaine. J'ai fait de la lutte et auparavant de la danse classique. Pour me préparer à Koh-Lanta, j'ai nagé deux fois la semaine deux kilomètres de crawl, j'ai fait quatre heures de boxe et deux à trois footings par semaine.

Et comment vous êtes-vous préparée à survivre sur une île ?

Je ne me suis pas énormément entraînée pour le feu. J'ai fait plusieurs fois de la fumée et je n'ai réussi à faire du feu qu'une seule fois. Mais bon, en Normandie j'avais souvent de la pluie sur ma terrasse. Sinon avant, j'étais poissonnière et, toute seule, je mangeais des yeux de poisson, du congre. Ça passait !

Sans trop en dévoiler, comment s'est passée l'aventure ?

Difficile de raconter sans spoil ! Il y a eu du bon et du mauvais, comme dans toute expérience. J'ai vraiment été heureuse d'enfin vivre cette aventure.

Participer à Koh-Lanta ressemble-t-il à ce que vous imaginiez ?

C'est beaucoup plus difficile que ce que l'on voit à la télévision, il faut être honnête. Surtout les nuits, elles sont interminables. Je ne m'étais pas imaginé cela. Les nuits sont très longues et il y a beaucoup de bêtes, c'est l'angoisse. On a tout le temps des fourmis rouges qui nous rentrent dans les narines ou des araignées qui nous tombent sur le visage. Mais au moins, je n'ai plus la phobie des araignées !

Pratique. Koh-Lanta - Le feu sacré, mardi 21 février, dès 21 h 10 sur TF1.