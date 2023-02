Rouen. Un air de famille : une adaptation inédite de la pièce culte

Couronnée de succès à la scène comme à l'écran avec le film de Klapisch, cette comédie finement écrite par le duo de comédiens Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, créée en 1994, a inspiré le metteur en scène normand Franck Lehmann.

De l'écran à la scène

Comédien amateur depuis plus de 20 ans, Franck décide en 2016 d'une totale reconversion et intègre les cours Florent pour une formation de deux ans. La même année, il décide de créer sa propre troupe : les K barrés. "Elle rassemble 145 comédiens amateurs, dont une soixantaine d'adultes répartis sur les sites de Duclair, Yvetot et Fontaine-le-Bourg. Depuis 2016, la troupe enregistre déjà deux créations et cinq adaptations et se produit un peu partout en Normandie." Franck, comédien et metteur en scène, intervient aussi régulièrement en tant que formateur, préparant par exemple les étudiants rouennais en Droit au concours d'éloquence. Mais si Franck aime diversifier ses activités et passe avec aisance de la comédie au drame, il reconnaît avoir une vraie prédilection pour l'adaptation de films en versions théâtrales : "Notre spectacle Sœur Dolores s'inspire de Sister Act par exemple. Ces adaptations sont parfois de vraies gageures, comme A table ! inspiré de Festen, ou Écorché, d'après le film noir éponyme interprété par Patrick Dewaere." Concernant la pièce de Jaoui et Bacri, Franck a toujours gardé le souvenir ému de l'adaptation cinématographique : "J'adore la mise en scène de Klapisch, qui sublime le texte et les acteurs. Ce film, que j'ai vu et revu, m'a vraiment inspiré, mais j'ai aussi cherché à m'en démarquer. D'autant plus que nos spectateurs ont, en grande majorité, vu le film."

Une remarquable galerie de personnages

Lors d'une réunion familiale, le temps d'une soirée, une famille vole en éclat. Entre l'arrogant Philippe, le fils prodigue qui a toujours tout réussi, Henri, le frère bougon et considéré comme le raté de la famille, la mère castratrice, la belle-fille un peu cloche, la tension est palpable. Mais au fil de la soirée, les personnages se dévoilent pour le pire et le meilleur. "C'est une pièce très finement écrite, dont nous n'avons pas changé une ligne. Même les silences ont leur rôle ! Elle alterne entre justesse, humour et drame, et on passe parfois du rire aux larmes sans transition." Franck, également sur scène, incarne Henri : "C'est dans son bar que la famille se retrouve. Ce personnage est bien plus intéressant et nuancé qu'il n'y paraît de prime abord. C'est un bon gars, pas si bête, il a bien du mal à se faire respecter et entendre, et il attire immanquablement notre sympathie." Pour adapter cette pièce, Franck a pris le parti d'accentuer encore les caractères bien trempés de ses personnages : "J'ai volontairement forcé le trait, sans pour autant sombrer dans la caricature, et c'est toute la difficulté. Les personnages inventés par Jaoui et Bacri sont tellement bien dessinés que l'empathie et le rire nous viennent tout naturellement."

Pratique. Dimanche 26 février à 15 h 30. Théâtre de l'Almendra à Rouen, 8 à 12 €. réservation sur resakb76@gmail.com