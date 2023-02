Près de Rouen. Loisirsland : 6 000 m2 de structures gonflables pour toute la famille

Loisirsland compte 6 000 m2 de structures gonflables pour toute la famille. C'est l'un des événements phares du Parc des expositions de Rouen, au Grand-Quevilly. Enfants, adolescents et adultes peuvent monter dans ces jeux gonflables et même se restaurer sur place. Cela faisait trois ans que Loisirsland n'avait pas pu avoir lieu à cause de la Covid, alors pour marquer le coup, un bateau gonflable avec une pieuvre géante a été ajouté aux autres jeux. Le lieu est ouvert de 10 heures à 19 heures, jusqu'au dimanche 26 février.

Des lycéens rouennais mobilisés pour encadrer les enfants

Dans le cadre de leurs études, les lycéens issus de la filière Animation, enfance et personnes âgées de La providence Sainte-Thérèse à Rouen ont eu la possibilité de travailler à Loisirsland pendant leurs vacances d'hiver. De 9 h 30 à 19 h 15, tous ont des missions différentes, qui fonctionnent par roulement. Certains surveillent les jeux des 0 à 3 ans, d'autres les structures avec des toboggans, et vice-versa. "Je veille à ce qu'ils respectent les règles de sécurité, je les encadre. S'ils n'écoutent pas, ils ne peuvent pas monter. C'est un petit plus pour mettre dans le CV, et puis, on est rémunérés, donc ça fait toujours plaisir", assure Enzo Lucas, 16 ans. Alice Gantier, elle, surveille le karting. "J'explique aux enfants comment ça fonctionne et ensuite, ils font le circuit."

Reportage de Loisirsland Impossible de lire le son.

"On peut sauter partout !"

Pour les enfants, Loisirsland est un lieu merveilleux. "Il y a tellement de jeux qu'on a envie de tous les tester. Il y a même un stand avec de la barbe à papa et des bonbons !", s'exclame Capucine Duhamel, 9 ans. Nina Barthélémy, 11 ans, préfère "les jeux d'arcade. On peut faire des courses de voitures ou des jeux de combats. Chez moi, j'y joue souvent parce que j'adore ça". Mais elle apprécie aussi "le défi infernal. Il y a des pics partout, il faut passer entre chacun d'eux et après, on peut sauter partout !".

Aghiles Amghar, 13 ans, a même des conseils pour ceux qui ne sauraient pas quels jeux tester. "Il y en a un qui m'a frappé, c'est le bateau avec le poulpe. J'ai vraiment aimé. On est un peu dans le noir et il y a un grand toboggan. Pour moi, il faut aussi essayer le kart, les châteaux et les trampolines, je trouve ce que sont les plus drôles."

"Ce que je préfère, ce sont les toboggans"

Quel que soit leur âge, les enfants prennent plaisir au Parc des expositions. "Ce que je préfère moi, ce sont les toboggans, j'adore rebondir !, souffle Louane Tissot, 11 ans. Et dans certains jeux, quand il y a des bonshommes gonflables, ce qui me fait rire, c'est de leur foncer dedans." Chacun a ses préférences. Pour Jade Buchard, 12 ans, "mon truc, c'est surtout le kart. On peut aller à fond et c'est super facile à conduire".

Et les tarifs ?

Pour l'entrée, il faut débourser 7 euros pour les adultes et 9 euros pour les moins de 18 ans. Les enfants de moins de 3 ans bénéficient, eux, d'une entrée gratuite. À noter aussi qu'il existe un tarif unique à 7 euros pour toutes les entrées achetées sur place (enfants de +3 ans et adultes) de 10 heures à 11 heures tous les jours. Le prix est le même pour les Comité d'entreprise (CE) et les centres de loisirs.