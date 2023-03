Gruchet-le-Valasse. Salon de la bière artisanale de Normandie : l'arôme antique !

Organisé par les Amis de la bière normande, le Salon de la bière artisanale de Normandie créé en 2016 est toujours très suivi et témoigne d'un vrai engouement pour ce breuvage, héritage viking.

Histoire d'une renaissance

À l'origine de cet événement : Jean-Luc Hanin, aujourd'hui président de l'association et organisateur du salon, qui souhaite encourager la renaissance de ce produit traditionnel. "Depuis plus de trente ans, je me suis pris de passion pour la bière normande. Je collectionne quantité de bouteilles, d'étiquettes et d'objets publicitaires en lien avec la bière normande de 1870 à 1987, date à laquelle les dernières brasseries normandes ferment. Avec quelques précurseurs comme la brasserie de Canteleu, j'ai assisté, heureux, à la renaissance de cette production jusqu'au véritable boom dans la période 2016-2019, créneau durant lequel plus de 70 brasseries ont été créées en Normandie." Lorsque le salon est créé en 2016, à Etainhus, la bière normande commençait tout juste à connaître un renouveau d'intérêt pour le grand public : "Mais d'emblée, nous avons été pris d'assaut par les visiteurs, favorables à la consommation locale et avides de découvertes gustatives !" D'année en année, le salon présente des recettes toujours plus originales comme la bière à l'huître, au cresson, aux agrumes, aux courges ou au poivre, et de plus en plus de produits bénéficient du label 100 % normand, les céréales étant cultivées et brassées en Normandie.

Attiser les papilles

Pour la troisième année consécutive, Christèle Zamprogno, caviste à Cherbourg à l'enseigne Beer Z, anime pendant le salon des ateliers de biérologie ou zythologie : une discipline qui a pour champ la culture, l'histoire, les techniques de fabrication et la dégustation de la bière. Ces ateliers permettent de s'initier à la dégustation et à l'analyse des bières normandes : "On apprend à qualifier les saveurs d'une bière, à observer sa robe, à sentir ses arômes, en dégustant cinq bières très différentes par atelier." Pour satisfaire la curiosité des visiteurs, il lui suffit de puiser dans sa cave : "Je travaille avec de nombreux brasseurs normands, j'ai plus de 500 références dans ma cave mais, pour ces ateliers, je sélectionne des produits vraiment insolites, comme Arthus de la brasserie des 2 amants — une bière brune smoked porter au malt fumé dont la saveur évoque presque le poisson fumé — ou la white stout de la brasserie Spore : une blonde brassée avec des grains de café torréfié." Avec des recettes aussi originales, Christèle veut surprendre les visiteurs, attiser leur curiosité et partager sa passion pour un produit désormais incontournable du terroir normand. Et pour rendre hommage aux Vikings à qui l'on doit cette tradition, le salon accueillera d'ailleurs la troupe de reconstitution Les enfants de Rollon, qui organisera tout au long de la journée des animations très familiales.

Pratique. Dimanche 2 avril, de 10 à 18 heures, abbaye de Gruchet-le-Valasse. Entrée 3 €, ateliers biérologie 5 €. Réservation sur Facebook : Les Amis de la bière normande