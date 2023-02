Portrait. Qui est "Francky de Mondeville", ce passionné de vieilles voitures ?

Si vous circulez dans Caen ou son agglomération, impossible de passer à côté de "Francky de Mondeville". Francis Lelouey, de son vrai nom, épate la galerie au volant de vieille Simca Aronde blanche, et ses deux petits chiens perchés sur ses épaules. Il est fasciné par les vieilles voitures depuis l'âge de trois ans.

Une collection de plus de 500 voitures

Depuis plus de deux générations, dans sa famille, on répare et on collectionne les vieilles automobiles. En 1957, enfant, son père l'emmène avec sa vieille Rosalie pour remorquer une voiture en panne. "Quand j'ai vu les deux voitures accrochées ensemble, j'ai trouvé cet attelage grandiose", avoue Francky, fasciné par ce convoi. C'était le début de sa carrière de "dénicheur", comme il l'indique encore aujourd'hui sur sa carte de visite.

Toute sa vie, Francky est à l'affût des voitures en panne ou abandonnées. À 18 ans, il achète sa première Citroën ID 19 et va stocker parfois jusqu'à plus de 500 voitures de collection dans des casses automobiles pour les réparer ou vendre des pièces. Sa collection de Citroën anciennes et de vieilles américaines grandit. "C'était une autre époque, les gens me connaissaient bien. Ils étaient contents parce que je les débarrassais de leurs vieilles voitures dont ils ne savaient que faire", sourit le sexagénaire. Il a compté jusqu'à 243 Mercedes, 17 Renault Dauphine, 30 américaines ou encore quatre Ford Mustang.

Le tableau de bord de sa voiture est décoré d'un tas de babioles. - Jean-Joseph Robineau

"Attention, des fois les feux déconnent", peut-on lire, écrit sur le pare-chocs arrière de sa Simca. Sur le tableau de bord à l'avant, on trouve tout un tas de babioles, comme ces chiens à la tête qui bouge ou encore un ventilateur. Celui qui se considère "en marge de la société" vit actuellement dans un appartement modeste au-dessus de ses trois garages, où il répare les vieilles Simca et où il stocke des pièces détachées qu'il vend sur Internet. Une passion qu'il n'est pas près d'abandonner.