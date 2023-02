Musique. Pink sort Trustfall, son nouvel album !

La chanteuse Pink revient avec un nouvel album, quatre ans après "Hurts 2B Human". Entretemps, elle avait sorti une compilation de titres live dans "All I know so far" sorti en 2021, et qui avait accompagné le documentaire du même nom sorti sur Amazon prime video. Dans ce documentaire, nous pouvions suivre la chanteuse dans les coulisses de la tournée européenne du Beautiful Trauma World Tour.

Les fans ont déjà pu profiter de trois extraits de ce nouvel album Trustfall avec "Never gonna not dance again" que vous avez découvert avec Tendance Ouest, "Trustfall" sorti fin janvier et "When I Get There" ce 14 février 2023 en hommage à son père décédé.

Une tournée accompagnera cet album, le Pink Summer Carnival qui passera par l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Océanie. Les deux dates de La Defense Arena à côté de Paris sont déjà complètes.