Cadeaux. Gagnez vos places pour un ciné-concert dans l'univers Dragon Ball !

Tendance Ouest vous offre vos deux places pour découvrir l'univers de Dragon Ball, en ciné-concert au Zénith de Rouen, le samedi 15 avril 2023 à 20 heures.

Dragon Ball in Concert proposera une expérience sonore et visuelle unique et éblouissante. Sur scène, un orchestre symphonique complet sublimera en live l'univers musical de Dragon Ball avec la présence exceptionnelle du chanteur Hiroki Takahashi, chanteur original Dragon Ball, qui interprète les célèbres titres de la saga.

Projetées sur un écran géant de 20 m, les séquences cultes des animés d'Akira Toriyama feront revivre aux spectateurs les célèbres tournois d'arts martiaux, les batailles, tout comme les séquences émotion. Une immersion de plus de deux heures qui promet à toutes les générations de fans de grands moments de frissons à l'écoute des airs mythiques, et l'occasion de retrouver les personnages emblématiques des trois volets.

Pour vous inscrire, envoyez CONCERT par SMS au 7 11 12 (3x65 centimes + prix d'un SMS).

Tirage au sort chaque jour du lundi 20 au vendredi 24 février, vers 9 h 25 dans Normandie Matin, avec Alex.