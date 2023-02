Football. Quatre réfugiés jouent à Saint-Aubin-sur-Mer 

Ils ont un parcours de vie similaire. Ils ont quitté leur pays d'origine et jouent désormais sous les couleurs du club de football de Saint-Aubin-sur-Mer, dans le Calvados. Mohamed Kourouma, Bachir Mohamed, Sosthène Msamga-Yi et Raymond Isidor font partie des 40 licenciés du club de la Côte de nacre, à quelques kilomètres de Caen.

L'ESSA, terre d'accueil

"Ils sont arrivés au club il y a trois ans, et leur intégration a été très facile grâce à leur simplicité, leur joie de vivre communicative et leur sourire permanent", confie Kevin Boutamine, l'un des entraîneurs de l'Entente sportive saint-aubinaise (ESSA). Les premiers mois ont été toutefois compliqués. "Quand je suis arrivé, je ne parlais pas français, ce qui rendait les choses difficiles pour se comprendre", affirme Bachir Mohamed, le défenseur venu du Soudan. "J'ai connu le club grâce à des amis qui m'en ont parlé. J'ai demandé si je pouvais venir à un entraînement, et rapidement, l'entraîneur m'a demandé si je pouvais signer une licence. J'ai dit oui", ajoute Mohamed Kourouma, l'attaquant guinéen.

Plus qu'un club, une famille

Sous le logo du club, on peut lire : "Plus qu'un club, une famille." Cette devise n'est pas là pour rien, pour tous les proches du club, elle est très importante. Kevin, l'entraîneur, est le fils du fidèle supporter caennais, Salah Boutamine, décédé en janvier 2021. Il a été président du club de Saint-Aubin. "L'esprit de famille est très important pour moi au sein de ce club, compte tenu de mon histoire", ajoute Kevin. Mais l'esprit de famille y est présent à tous les niveaux. "Après les matchs, nous restons souvent tous ensemble", explique Bachir. "Ils nous ont très vite trouvé des surnoms. Pour Bachir, c'est Bach, et pour moi, c'est Momo. Depuis, tout le monde nous appelle comme ça", sourit Mohamed. "Je me sens comme chez moi ici, nous sommes des copains", ajoute l'attaquant guinéen. À Saint-Aubin-sur-Mer, l'envie de fédérer est une règle, et pas uniquement chez les joueurs. "Ici, nous sommes tous ensemble, peu importe les couleurs de peau ou les origines. Une fois sur le terrain, il n'y a pas de différence", explique Manon Brione, arbitre, supportrice et femme d'un joueur. "Très souvent, nous allons les chercher et nous les amenons à l'entraînement. Si nous pouvons les aider, nous le faisons. Ils sont des joueurs de l'équipe à part entière", conclut-elle.