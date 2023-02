Musique. Quelle playlist pour la Saint-Valentin ?

Adele : la chanteuse est la reine de la Saint-Valentin.

La star britannique s'est contentée de la meilleure performance solo pop aux Grammys. Elle se consolera ce mardi 14 février, avec un pic attendu sur les plateformes. Son Make You Feel My Love est dans le top 5 des "chansons qui ont connu le plus de succès à la Saint-Valentin, au cours des cinq dernières années à travers le monde", selon des données livrées à la presse par Spotify.

C'est avec Someone Like You qu'on la retrouve dans le top 10 de la plateforme française Deezer le 14 février. Les autres grands gagnants communs sur ces deux plateformes sont I Will Always Love You de Whitney Houston, Ed Sheeran avec Thinking Out Loud et Perfect, John Legend (All Of Me), Bruno Mars (Just The Way You Are) ou encore Sam Smith (Stay With Me).

Anti Saint-Valentin

La plateforme française Deezer établit même un top anti Saint-Valentin, avec Beyoncé (Single Ladies), Cindy Lauper (Girls Just Wanna Have Fun), Lizzo (Good As Hell). On y trouve aussi Ariana Grande (Thank U, Next), présente également dans la playlist anti Saint-Valentin de Spotify.