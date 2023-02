Manche. Réforme des retraites : plus de 16 000 personnes défilent dans les rues

Plusieurs rassemblements contre le projet de réforme des retraites étaient organisés à l'appel des syndicats samedi 11 février dans le département de la Manche. "Sans occasionner d'incident particulier, les manifestations ont réuni près de 16 300 personnes", indique la préfecture de la Manche.

8 500 personnes à Cherbourg

Les manifestants étaient 8 500 à Cherbourg, 2 000 à Saint-Lô et à Avranches, 1 850 à Coutances, 1 400 à Granville, et 500 à Carentan, selon les chiffres de la préfecture. Frédéric Périssat, le préfet de la Manche salue "la responsabilité citoyenne des manifestants et la mobilisation des forces de sécurité qui ont permis le bon déroulement de ce mouvement social". Certains élus de Cherbourg-en-Cotentin comme Bertrand Hulin, conseiller municipal ont avancé d'autres chiffres : 19 000 personnes à Cherbourg selon lui. Ce quatrième rassemblement dans la ville contre la réforme des retraites est le plus faible en termes de participants depuis le début de la mobilisation.

