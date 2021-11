Athlétisme : meeting 4 étoiles à Sotteville

Le rendez-vous sottevillais s’inscrit depuis quatre ans dans le cadre du Pro Athlé Tour, le circuit professionnel regroupant les meetings de Montreuil, Nancy, Reims et Monaco. Beaucoup d’athlètes français et étrangers viendront ainsi fouler la piste su stade Jean Adret, dans l’espoir de réaliser les minima nécessaires à leur participation aux championnats du monde, organisés en Corée du Sud, à Daegu.

Tamgho superstar

Parmi les athlètes français présents, les yeux seront tournés vers Teddy Tamgho (champion du monde en salle de triple saut), incontestablement la plus grande chance de médaille française aux championnats du monde. Il faudra aussi scruter les performances de Garfield Darien (110 m haies), Kafétien Gomis, vice-champion d’Europe de longueur, Damiel Dossevi, finaliste des derniers championnats d’Europe et Romain Barras, champion d’Europe du décathlon.

Du côté des internationaux, Steve Mullings (record à 9”80 au 100 m), deuxième performeur mondial de la saison, se payant même le luxe de devancer un certain Usain Bolt (recordman du monde en 9”58), focalisera tous les regards. Keston Bledman (9”93) se mêlera à la bagarre pour la victoire finale. David Payne et Terrence Trammell, vice-champions olympiques du 110 m haies, Alexis Copello, médaillé aux championnats du monde en triple saut et Greg Nixon, troisième performer mondial du 400 m en 2011, seront aussi à Sotteville.

Enfin, chez les femmes, Carmélita Jeter, double médaillée de bronze aux derniers mondiaux, fera chauffer la piste lors du 200 m. Plus de 5 000 spectateurs sont attendus.

Programme. Hommes : 100 m, 110 m haies, 400 m, 1500 m, 3 000 m, Perche, Triple saut, longueur, marteau. Femmes : 100 m haies, 200 m, 800 m, 100 m, hauteur. Samedi 2 juillet, dès 18 h 30, au Stade municipal Jean Adret. Entrée gratuite. Informations sur meeting-sotteville.com

Photo Aline Chatel