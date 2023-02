Musique. Voici les 10 meilleurs rappeurs de tous les temps

Pour célébrer les 50 ans de "la naissance du hip-hop", le célèbre magazine américain Billboard, consacré à l'industrie du disque, vient de publier une liste des 50 meilleurs rappeurs de tous les temps. Un classement qui n'engage que le magazine, mais qui suscite de nombreuses réactions de la part des amoureux de musique urbaine. Voici le top 10 suivi pour chaque artiste d'une partie de la description donnée par le Billboard.

10. Nicki Minaj

"Originaire du sud de la Jamaïque, Nicki Minaj a gagné sa couronne de reine du rap moderne avec son esprit féroce et vantard. Nicki a défendu son titre pendant plus d'une décennie et a indéniablement ouvert la voie à la prochaine génération de MC féminines."

9. Snoop Dogg

"On ne peut nier l'impact estimable de Calvin Broadus Jr. en tant que l'un des pères fondateurs de la côte ouest et du gangsta rap. Entrepreneur en série et activiste, Snoop Dogg a bouclé sa carrière en achetant son label Death Row en 2022."

8. Drake

"Avec sa série impénétrable de succès commerciaux, il est actuellement le leader de tous les temps du Hot 100, publiant régulièrement des projets chaque année civile. Les compétences virtuoses de Drake ont fait de lui l'un des plus doués et les plus accomplis à avoir touché la musique."

7. Lil Wayne

"Maniant les mots comme des épées, Wayne est l'un des paroliers les plus magistraux de notre époque, livrant des vers époustouflants au cours du dernier quart de siècle. L'influence culturelle, sonore et lyrique de Lil Wayne sera à jamais ancrée dans le tissu du hip-hop."

6. The Notorious B.I.G.

"Christopher "The Notorious B.I.G." Wallace est un phénomène du rap. Six mois après la mort de Tupac Shakur, Biggie est mort lors d'une fusillade en voiture à Los Angeles en 1997."

5. Eminem

"Em a battu les records Guinness comme le rappeur le plus rapide dans un single à succès, "Godzilla", où il a rappé 225 mots dans un segment de 30 secondes. Slim Shady a légitimement mérité sa place dans l'échelon supérieur des listes de rappeurs GOAT."

4. Tupac

"Le poète, acteur, activiste et rappeur Tupac Amaru Shakur était le polymathe ultime (qui a des connaissances variées et approfondies) des années 90. Pac est mort lors d'une fusillade à Las Vegas en 1996, secouant le monde de la musique tout entier. Même après sa mort, l'héritage de Pac s'est poursuivi, avec sept albums posthumes."

3. Nas

"C'est la longévité et l'adaptabilité de Nasir Jones qui font de lui un spécimen unique en son genre. Nas a décroché son tout premier Grammy, prouvant que son épée lyrique reste aussi tranchante que jamais."

2. Kendrick Lamar

"Le natif de Compton est devenu l'un des artistes les plus influents de la musique. Lauréat de 17 Grammys, une large fanbase lui confère le titre de meilleur rappeur de sa génération."

1. Jay-Z

"Avec plus de 140 millions de disques vendus, il a cofondé Roc-A-Fella Records, remporté 24 Grammys, dirigé le légendaire Def Jam Records, guidé Rihanna et Ye vers le statut de milliardaire, fondé une agence de divertissement/sport géante à Roc Nation et des marques de spiritueux parmi les plus vendues. Et encore aujourd'hui, il prend le temps de lâcher des couplets rap de quatre minutes qui cassent internet (comme il l'a fait sur "God Did" de DJ Khaled en 2022). Le mari de Beyonce Knowles-Carter a réussi à toutes les époques. Peut-être y a-t-il d'autres rappeurs qui pourraient prétendre égaler Jay à son apogée. Mais il n'y a tout simplement personne qui puisse égaler toute sa carrière - sa longévité, l'étendue de ses réalisations et ce qu'il est censé faire du hip-hop d'un point de vue musical, culturel et financier au cours des trois dernières décennies."