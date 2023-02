Télévision. Découvrez la date de diffusion du concert des Enfoirés 2023

Le concert "2023 Enfoirés un jour, Enfoirés toujours" a été enregistré en janvier 2023, à la Halle Tony-Garnier de Lyon. TF1 vient d'annoncer que la prestation sera diffusée le vendredi 3 mars, à 21 h 10.

Le show accueille comme chaque année des petits nouveaux. Bienvenue aux chanteuses Mentissa et Sofia Essaïdi, et au rugbyman Antoine Dupont ! Ils seront aux côtés d'une quarantaine d'artistes que vous avez déjà vus plus ou moins fréquemment. Ainsi, Jane Birkin fait son retour après 25 ans d'absence !

Les CD et DVD seront mis en vente dès le lendemain, le samedi 4 mars. Un achat = 17 repas offerts aux Restos du Cœur.