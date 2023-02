Seine-Maritime. Pic de pollution jeudi : les transports en commun gratuits dans la Métropole de Rouen

Ce sont les conditions météorologiques du moment qui favorisent la concentration de ces polluants. Un pic de pollution au PM 10 , des particules fines, est prévu pour la journée du jeudi 9 février en Seine-Maritime.

La préfecture déclenche la procédure d'information-recommandation. Il est recommandé aux personnes sensibles et vulnérables de privilégier des sorties plus brèves et sans effort, d'éviter les zones à fort trafic routier aux périodes de pointe ou encore d'éviter les activités physiques et sportives intenses.

Les transports gratuits dans la Métropole de Rouen

Dans la Métropole Rouen Normandie, les transports en commun seront donc gratuits, jeudi 9 février. Une mesure mise en place depuis janvier 2022 à chaque fois que le premier seuil d'alerte à la pollution de l'air est franchi.