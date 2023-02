Normandie. SNCF : des perturbations annoncées mardi 7 et mercredi 8 février

Mardi 7 février sera l'acte trois de la mobilisation sociale contre la réforme des retraites. La circulation des trains sera fortement perturbée sur l'ensemble des lignes. SNCF Voyageurs recommande aux usagers qui le peuvent d'annuler ou reporter leurs déplacements prévus ce jour. Au global, 29 % des trains et cars réguliers circuleront sur les lignes normandes.

Quelques circulations ferroviaires seront assurées, uniquement sur les lignes suivantes :

• Paris-Caen-Cherbourg,

• Paris-Trouville/Deauville,

• Paris-Rouen-Le Havre,

• Paris-Rouen (Citi),

• Rouen-Dieppe

• Caen-Lisieux.

Les voyageurs TGV et Intercités concernés par une annulation de leur train sont contactés par mail ou par SMS pour entamer une démarche de remboursement. La démarche est valable pour les trains du lundi 6 à 18 heures au jeudi 9 février à 8 heures.

Selon la SNCF, trois trains TER sur dix seront en circulation en moyenne. Et concernant les trains Nomad, le trafic sera aussi perturbé le mercredi 8 février. Pour consulter les horaires et conditions d'échange et de remboursement, cliquez ici.