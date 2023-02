Humour. Guillaume Bats sur la scène du Théâtre à l'Ouest de Caen

Depuis le mois dernier, la pépite de l'auto-dérison a entamé sa nouvelle tournée de one-man-show dans toute la France.

Guillaume Bats s'arrête mercredi 8 et jeudi 9 février au Théâtre à l'Ouest de Caen pour vous proposer un show tout neuf. Trois ans après sa dernière tournée, l'humoriste revient avec son tout nouveau spectacle co-écrit et mis en scène par Jérémy Ferrari. Dans ce naissant chapitre, Notre-Dame a brûlé, pas lui.

L'humoriste de 35 ans se compare ainsi à "la gargouille la plus drôle de Paris", qui descend de la cathédrale pour monter une nouvelle fois sur scène et jouer son nouveau spectacle le temps des réparations.

L'artiste au talent généreux, Guillaume Bats, joue son spectacle mercredi 8 et jeudi 9 février, au Théâtre à l'Ouest à Caen. - @theatrealouest

Guillaume Bats démarre le théâtre à l'âge de 12 ans. Pendant plus de dix ans, il joue des spectacles, fait différentes saynètes à la Maison des jeunes et de la culture où il apprend le métier de comédien. C'est là, après de longues péripéties, qu'il découvre son adaptation préférée : l'humour !

Il se fait repérer, de fil en aiguille, par le biais de sketchs diffusés sur Internet et dans des émissions télévisées, comme "On n'demande qu'à en rire". Évidemment, sa rencontre avec Jérémy Ferrari donne un nouveau ton dans sa carrière d'humoriste. Son premier spectacle "Hors cadre", joué plus de 250 fois en France et à l'international, lui a permis d'asseoir sa popularité en 2016 et 2017 et de créer un lien naissant avec son public.