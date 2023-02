Calvados. Il frappe sa femme devant leur fille de 3 ans

Un homme de 42 ans alcoolisé a fait subir des violences à son épouse devant leur fille de 3 ans le 27 août 2022 à Gouvix. Ce jour-là, il boit une bouteille de whisky, ce que sa femme n'apprécie pas. Le ton monte, il lui attrape le poignet, le bras, la blesse aux phalanges, la secoue.

Des faits récurrents

Plusieurs hématomes seront relevés sur son corps, certains anciens, car les disputes sont fréquentes entre les époux et devant les enfants de la victime et de leur petite fille. Celle-ci dira lors des faits : "Arrête papa, tu es méchant." L'épouse prend son téléphone, il lui arrache et le jette au sol. Elle se précipite chez ses voisins qui appellent les gendarmes.

À leur arrivée, ils trouvent l'homme calme qui reconnaît avoir été violent, mais ne se souvient plus de tout, car lorsqu'il est alcoolisé, il ne se contrôle pas. Cela lui arrive environ deux fois par mois. Il a fait plusieurs cures de désintoxication. Il dit aussi que c'est la faute de sa femme. Mis sous contrôle judiciaire le 29 août 2022, il est actuellement encore en cure.

L'épouse culpabilise

Entendue, l'épouse culpabilise et dit qu'elle n'envisage pas la séparation, elle veut juste qu'il arrête de boire. Elle a dû revoir sa vie et souhaite que leur fille oublie toute cette violence. Elle veut être reconnue comme victime ainsi que l'enfant, mais ne demande pas de dommages et intérêts.

Lui vit chez ses parents et a décidé de ne pas rejoindre le domicile conjugal, car il ne veut plus donner le mauvais exemple aux enfants. Le procureur exprime son indignation d'entendre l'épouse, victime de violences, culpabiliser. "Elle peut complètement déculpabiliser, dit-il. Dans cette affaire, tout est lié à l'alcool."

Six mois de prison

Reconnu coupable, l'accusé est condamné à six mois de prison avec sursis, obligation de travail, de soins, de continuer son stage concernant les violences et sa cure pour alcoolémie. Les parties civiles sont reconnues victimes.