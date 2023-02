Rouen. "Le cascadeur, c'est un athlète de haut niveau"

De loin, on pourrait croire qu'ils ne font pas semblant. Plaquages au sol, étranglements, acrobaties en tout genre, les acteurs du court-métrage d'Abdou Sagna n'y sont pas allés de main morte et tous ont fait le maximum pour que l'illusion soit parfaite. D'ailleurs, après heures heures devant la caméra, dimanche 29 janvier, pour le premier jour de tournage, les acteurs étaient éreintés, à l'instar de Zoé Simonutti, l'héroïne du film, issue du Campus Univers Cascades dans le Nord. "Oui je suis bien fatiguée, j'ai envie de me laver là", sourit, extenuée, l'actrice.

"Jamais je ne me suis

blessée en tournage"

Pour autant, la jeune femme de 22 ans assure ne pas avoir souffert. "Il y a les protections, les muscles aussi, si tu as les bonnes techniques tu ne te fais pas mal, il y aura toujours des bleus, c'est la base, mais jamais je ne me suis blessée en tournage." Elle a travaillé pendant plusieurs mois sur ses chorégraphies avec 'Abdou Sagna pour être fin prête le jour J. "Pour moi, le combat c'est la chose la plus dure à acquérir car il y a tellement de styles. En plus, il faut faire passer les coups en fonction de la caméra, donner la bonne intention et toujours garder la même énergie. Moi, j'ai un mauvais cardio donc c'est compliqué." La jeune cascadeuse peut compter sur un entourage solide. "On a une bonne team de cascadeurs à Rouen. Elle s'agrandit pour pouvoir faire d'autres projets plus importants." Zoé s'est installée à Rouen récemment pour se rapprocher de Paris là où se font justement la plupart des grosses productions cinématographiques en France.

"Le cascadeur, c'est un athlète de haut niveau", confirme Abdou Sagna. Il doit évidemment avoir de bonnes aptitudes physiques et mentales afin d'éviter de se faire mal mais aussi savoir jouer la comédie. C'est toute la subtilité du métier, trouver l'équilibre entre le bon jeu d'acteur et la crédibilité d'une scène de combat.

D'autres acteurs non professionnels se sont invités sur le projet. C'est le cas de Tim Chan, professeur de judo à Rouen. Il donne des cours dans la même salle qu'Abdou Sagna et a été conquis par l'idée du cascadeur. "C'est un joli défi sportif, ça change du quotidien. J'ai grandi avec les films de Jackie Chan donc ça me parle forcément." Lui aussi est passé par le Campus Univers Cascade, il sait donc comment s'y prendre. Il a enchaîné les chutes dans l'escalator qui monte au cinéma Pathé aux Docks 76. "N'importe qui peut se jeter dans les escaliers mais pour le faire sans se faire mal, il faut bien savoir se protéger." Équipé d'une protection dorsale, le professeur de judo connaît aussi les bons gestes pour bien tomber.

Le court-métrage sera présenté aux Pathé Docks à Rouen le jour de la sortie du film John Wick 4, le 22 mars.