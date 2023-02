Cadeaux. Jouez au Chrono Quiz pour gagner une Crep'Party Colormania de Tefal pour fêter la Chandeleur

Chaque matin, vers 9 h 25, répondez à un maximum de questions en 30 secondes. Si vous êtes la personne qui a donné le plus grand nombre de bonnes réponses à la fin de la semaine, vous gagnez le cadeau !

Cette semaine, remportez une Crep'Party Colormania de Tefal et aussi le t-shirt, le sac et la gourde Tendance Ouest.

Vous pourrez réaliser simultanément 6 crêpes de 12 cm de diamètre.

Plaques antiadhésives - Indicateur thermo-spot - Contour thermoplastique - Rangement accessoires - Permet la fonte du chocolat sur la crêpe…

Et pour être la plus belle crêpière ou le plus beau crêpier de Normandie, Tendance Ouest ajoute le t-shirt, le sac et la gourde Tendance Ouest !

Pour vous inscrire, envoyez le mot QUIZ par SMS au 7 11 12 (3 fois 65 centimes + coût d'envoi).

Rendez-vous entre 9 heures et 9 h 30 pour jouer avec Laure et Alex au Chrono Quiz !