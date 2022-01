Bientôt 4,5 km de voies cyclables à Hérouville

La municipalité, “engagée dans le développement durable” , a en effet voté des travaux d’aménagement de bandes et de pistes cyclables et de trottoirs accessibles aux vélos pour un montant global de 250 000 euros. Une suite logique pour Séngded Chanthapanya, conseiller en charge de l’environnement et des transports : “La ville disposait déjà d’un parc de trois vélos électriques pour les agents municipaux”.



A quand les Véol ?

Les travaux ont débuté par le boulevard des Belles Portes avec la création d’une piste bi-directionnelle prenant la place d’une voie de circulation. Ceux-ci se poursuivront durant le mois d’octobre sur le Boulevard de la Paix. “En 2010, une boucle de 4 500 mètres sera possible à vélo” , souligne Philippe Laforge, conseiller en charge de l’aménagement des espaces extérieurs et de la voirie. La première tranche de travaux (boulevard des Belles Portes et de la Paix) devrait s’achever “en fin d’année 2009” , explique Didier Fautrel, ingénieur voirie-réseaux. Les boulevards du Val et de la Grande Delle, l’avenue Fleming et l’avenue du Haut-Crépon seront ensuite concernés par des travaux de même type, courant 2010. Avec tant de voies cyclables, une question se pose alors : à quand les vélos en libre service de type Véol ? “Pas pour tout de suite. Nous attendons que Caen finisse son propre circuit. Ensuite, nous espérons que le réseau sera étendu à Hérouville” , et pas uniquement à ses portes.



