Manche. Cambriolages en série dans le nord-Cotentin : cinq jeunes interpellés

Entre les mois d'octobre et janvier, le nord-Cotentin est touché par de nombreux faits de cambriolages, vols et dégradations. D'abord, à Bricquebec, les écoles maternelles primaires ont été visitées ainsi qu'un bar-tabac et le Super U local. Des cambriolages sont constatés aussi dans les secteurs de Saint-Sauveur-le-Vicomte et Valognes, des tags étant également découverts sur les murs d'habitations. Sur la période, plusieurs deux roues sont dérobés dont un scooter qui est retrouvé incendié.

Les dégâts causés lors des cambriolages. - Gendarmerie de la Manche

Au moins quatorze faits élucidés !

L'enquête menée par les gendarmes a permis d'identifier et d'interpeller fin janvier cinq jeunes hommes dont deux mineurs. "Quatorze faits ont ainsi pu être élucidés", précise mardi 31 janvier la gendarmerie de la Manche. "Des objets volés ont été retrouvés lors des perquisitions dont deux fusils. Une trentaine de grammes de résine de cannabis ont également été découverts." Les trois majeurs seront convoqués devant le tribunal, un mineur a fait l'objet d'une convocation devant le juge des enfants et le second a été placé en foyer.