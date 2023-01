Musique. Les Spice Girls au complet pour le couronnement du roi Charles III ?

Presque dix ans après leur dernière apparition à cinq, les Spice Girls se reformeraient pour le couronnement du roi Charles, événement historique qui aurait même convaincu Victoria Beckham de remonter sur scène avec ses copines de l'époque.

La dernière fois que nous les avons vues sur scène, c'était en 2016, pour célébrer leur 20 ans, mais seulement Geri Halliwell, Melanie Brown et Emma Bunton étaient remontées sur scène, sous le nom de "Spice Girls GEM". Victoria Beckham et Melanie C avaient refusé de prendre part à l'aventure, préférant se consacrer à leurs propres carrières.

Les Spice Girls et Charles, une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'en 1997, lorsqu'il était encore prince de Galles, le fils de la reine d'Angleterre s'était vu offrir deux baisers par Geri Horner et Mel B. Un moment que le prince Charles a gravé dans sa mémoire et qui est resté si incontournable que les Spice Girls vont même s'inviter dans la saison 6 de la série The Crown.

Alors, simple rumeur ou vérité ?

En attendant d'avoir la réponse lors du couronnement du roi Charles III le 6 mai prochain, croisons les doigts et écoutons les Spice Girls.