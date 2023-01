Automobile. Coup de chaud au volant, bientôt des radars thermiques sur la route

Si vous roulez sur une voie réservée au covoiturage, vous devez au moins être deux dans le véhicule et dans l'œil du radar. Le but est bien entendu de verbaliser tout contrevenant qui ne respecte pas les règles, du dimanche minuit au vendredi minuit. Si le radar ne détecte aucun autre passager dans une voiture que le conducteur, le radar réalisera un cliché de sa plaque d'immatriculation et fera suivre une amende de 135 euros.

Lyon fait partie des quelques communes ayant d'ores et déjà mis en place des voies réservées au covoiturage. Pour le moment, la métropole de Lyon n'a pas indiqué la date de début de cette initiative (probablement pas avant le deuxième semestre 2023) ni le nombre de radars en service. Outre Lyon, cette initiative a aussi été déployée à Grenoble ou encore Rennes. Cette annonce intervient alors que le covoiturage n'a jamais été aussi populaire. Depuis la mise en place d'une prime de 100 euros le 1er janvier 2023, les inscriptions ont par exemple été multipliées par quatre chez BlaBlaCar Daily.