[Vidéo] Réforme des retraites. Cinq rassemblements dans l'Orne, trois mille manifestants à Alençon

Pas de train, peu d'école… La seconde journée nationale de mobilisation contre le projet gouvernemental de réforme des retraites a fortement mobilisé à Alençon, mardi 31 janvier.

Dès le matin à 11 heures pétantes, une banderole "Non à cette réforme des retraites" était portée par quelques manifestants en tête du cortège au départ de l'hôtel de ville d'Alençon, alors qu'une une sono hurlait "Non, non, non, à cette réforme ni négociable, ni amendable". Le cortège très fourni avec, selon la police, trois mille manifestants a sillonné les rues et boulevards d'Alençon en passant par la gare SNCF, jusqu'à la Tour des archives départementales.

Au même moment, deux mille manifestants parcouraient les rues d'Argentan. Enfin, trois autres rassemblements sont organisés en soirée dans l'Orne, à Flers, à L'Aigle et à Mortagne-au-Perche.

Deux mille manifestants dans les rues d'Argentan.

L'intersyndicale de l'Orne se réunira vendredi, pour décider des suites à donner au mouvement dans le département.