Rouen. L'Association nationale de développement des épiceries solidaires s'installe au MIN

Générer de l'emploi et aider les épiceries solidaires, c'est ce que fait l'Association nationale de développement des épiceries solidaires. Vendredi 27 janvier, le Marché d'intérêt national de Rouen (MIN) inaugurait les nouveaux locaux de l'association. "L'Andes est un réseau d'aide alimentaire qui fédère plus de 500 épiceries solidaires dans toute la France, dont plus d'une trentaine en Normandie. Elle gère aussi des chantiers d'insertion qui approvisionnent les structures d'aide alimentaire en fruits et légumes frais en provenance des marchés de gros", explique Yann Auger, le directeur général de l'association Andes.

Associer chantiers d'insertions et épiceries solidaires

"Il n'y a pas de lien direct entre les épiceries solidaires et les marchés d'insertion. Ce sont deux domaines différents qui font partie de l'action sociale", admet Yann Auger. Mais en tant que directeur, son but est de superviser "l'animation du réseau des épiceries solidaires de Normandie. On professionnalise ces épiceries, on les forme sur des sujets comme la traçabilité et l'hygiène. On fait en sorte qu'elles échangent les unes avec les autres". Ses missions ne s'arrêtent pas là. "Je supervise aussi les chantiers d'insertion et m'assure que les objectifs sociaux, environnementaux et économiques sont atteints." Car justement, "un nouveau chantier d'insertion est né début janvier au MIN. Ces nouveaux salariés sont accompagnés par notre équipe pour se réinsérer dans le marché du travail", poursuit le directeur général d'Andes.

"Ils réceptionnent les marchandises"

Au total, quatre salariés en insertion sont arrivés au MIN de Rouen et sont supervisés par l'Andes. "Ils réceptionnent, trient les marchandises, préparent les commandes et s'occupent de la livraison. Ils sont formés au métier de la logistique et ça comprend aussi le métier de chauffeur livreur qui leur offre une belle perspective pour trouver un emploi après", souligne Yann Auger. Dans le futur, 16 salariés en insertion pourront être formés par l'Andes. En effet, en Normandie, "200 000 bénéficiaires fréquentent ces épiceries solidaires", rappelle le directeur général de l'Andes.

"Travailler sur les déchets, l'insertion et l'alimentation"

"On souhaite travailler sur les déchets, l'insertion et l'alimentation. Avec l'arrivée de l'Andes sur le MIN, cela permet de diminuer les déchets. Ça permet aussi à des femmes et des hommes d'accéder à l'emploi à travers ces chantiers d'insertion, indique le président du MIN de Rouen Abdelkrim Marchani. Le MIN contribue à la solidarité. Et les chantiers d'insertion permettent à la fois de réduire considérablement nos déchets car les produits frais encore consommables ne sont pas perdus et en même temps, il contribue à aider les personnes demandeuses d'emploi à s'insérer dans le monde du travail."