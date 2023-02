Spectacle. Jusqu'au 5 mars, le monde du carnaval s'invite au Haras du Pin

Des paillettes, des costumes multicolores et de la musique festive… Le Haras national du Pin fait entrer le monde du carnaval du mercredi 8 février au dimanche 5 mars dans son manège du XVIIIe siècle. Les cavaliers transportent le public dans les carnavals les plus incroyables du monde. Direction Venise, Rio, le Mexique avec le Dia de los muertos, ou encore l'Inde en mode Bollywood. Des performances de voltiges et des numéros aériens vont rythmer ce spectacle équestre.

Pratique. Les mercredis, jeudis et dimanches, à 15 heures. Réservation sur le site internet du Haras du Pin. Possibilité de combiner le spectacle avec la visite du Haras et une promenade en attelage.