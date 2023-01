Réforme des retraites. Quelle position pour les députés de la Manche face au projet ?

Les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, mardi 31 janvier. Ils dénoncent notamment l'accélération de la réforme Touraine, avec le passage à 43 annuités et le recul de l'âge du départ à la retraite. La loi est arrivée au Parlement, en commission, lundi 30 janvier. Le débat en séance aura lieu le lundi 6 février. Un débat où les députés pourront voter des amendements.

La majorité va amender

Dans la Manche, Bertrand Sorre et Stéphane Travert font partie des rangs de la majorité. "Sur le principe, à mes yeux, cette réforme est nécessaire car nous nous devons de garantir notre système par répartition", explique le député Bertrand Sorre. Il va proposer des amendements au projet. "C'est notre rôle de parlementaire. Bien sûr, j'appartiens à la majorité. Bien sûr, globalement je cautionne ce texte, mais pour autant, il reste des zones un peu plus sombre, sur lesquelles nous devons, au sein de l'Assemblée nationale, légiférer, faire évoluer les choses", assure-t-il. Il a notamment cosigné un amendement pour valoriser le bénévolat, avec le don de deux trimestres supplémentaire pour un engagement de long terme. Il va aussi travailler sur la pénibilité au travail.

"Je comprends que quand on est à quelques années d'arrêter un boulot pénible, on s'inquiète de devoir faire quelques mois ou un an ou deux de plus." - Philippe Gosselin

Pour le député Les Républicains de la Manche, Philippe Gosselin, cette réforme va aussi dans le bon sens. "Je pense réellement que cette réforme, en tout cas qu'une réforme des retraites, est nécessaire", affirme le député de droite. Il avance la raison de l'équilibre financier du système et la démographie avec moins d'actifs pour payer les retraites. Mais pour lui, il vaut mieux prendre en compte les carrières longues, la pénibilité, la situation des femmes qui ont eu des enfants… Après une quarantaine de cérémonies de vœux dans les communes, c'est un des sujets qui revient de la part des Manchois. "C'est bien légitime et je ne balaye pas ça d'un revers de main. Je comprends que quand on est à quelques années d'arrêter un boulot pénible, on s'inquiète de devoir faire quelques mois ou un an ou deux de plus", exprime-t-il. Un discours qui est entendu pour l'élu lors des rencontres, mais avec des craintes quand même. "À nous de veiller à ce que les débats reflètent cet état de la société", conclut-il.

La Nupes avec Anna Pic opposée au projet

Anna Pic, députée de la quatrième circonscription de la Manche, sera à l'Assemblée nationale mardi 31 janvier. Elle ne sera pas à Cherbourg, où elle était présente lors de la première manifestation le 19 janvier dernier, mais apportera son soutien aux manifestants : "Cette réforme n'est pas justifiée, elle se fait sur le dos des plus faibles, c'est une réforme qui se paye sur la vie et c'est particulièrement inquiétant. Qui va payer ces économies ? Les gens ayant les métiers les plus pénibles, ayant commencé à travailler le plus tôt et qui sont les plus abîmés par le travail, et ceux ayant eu une carrière hachée vont faire les frais de cette réforme. Il est absolument incroyable de penser que, finalement, c'est ceux qui ont le plus besoin d'un système par répartition qui vont payer le plus chèrement cette réforme." La députée note aussi un véritable "déséquilibre" avec les femmes.

Selon la parlementaire, "il y a bien d'autres moyens [pour] trouver le financement pour notre système, il n'est pas en danger. On ne peut pas faire croire qu'il n'y a qu'un seul chemin possible. Cette réforme est aussi injuste pour celles et ceux que l'on a applaudis pendant la crise sanitaire. Applaudir, c'est bien, mais valoriser le travail en les reconnaissant à la fois dans la rémunération mais aussi dans le fait de partir à la retraite en bonne santé parce qu'on peut encore beaucoup apporter en tant que jeune retraité est plus juste. Rien ne peut justifier qu'on fasse attendre les gens alors qu'ils sont arrivés à l'âge de la retraite et ont travaillé".