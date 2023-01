Réforme des retraites. Journée de grève : les perturbations à prévoir dans l'agglomération rouennaise

Quelles sont les perturbations à prévoir mardi 31 janvier dans la Métropole de Rouen ? Le réseau Astuce, la SNCF et les établissements scolaires de l'agglomération ont donné leurs préavis de grève.

Le réseau Astuce en grève

Dans le cadre d'un mouvement de grève nationale contre la réforme des retraites, un préavis de grève a été déposé par les syndicats CGT de Transdev Rouen, CGT de TAE et UNSA de TNI pour cette journée. Des perturbations sont à prévoir sur le réseau Astuce. 70 % du trafic du métro sera assuré de 6 heures à 20 heures ; 40 % des Teor circuleront et 50 % des lignes Fast (F1, F2, F3, F4, F5, F7 et F8) de 6 h 30 à 19 h 30. De 6 h 30 à 19 h 30, les lignes de bus 11 et 20 seront assurées à 45 % et les lignes 15 et 22 à 55 %.

Au-delà des tranches horaires indiquées, aucun service n'est assuré. À noter que les lignes F6, E, 10, 13, 14, 27, 28, 33, 35, 41, 42, 43, 44 et Noctambus ne circulent pas, tout comme les lignes scolaires. Le service Allobus sera lui aussi fortement perturbé.

Toutefois, pour la ligne de bus 530, 80 % du trafic sera assuré. Les lignes Cars Hangard (collège Duclair et primaires du secteur Seine Austreberthe), les lignes scolaires 100, 101, 102, 103, 104, 106, 311, les services Filo'r et Calypso ne sont pas concernés par cette grève. Les agences Astuce du théâtre des Arts et de la gare seront fermées toute la journée.

Des structures rouennaises fermées

Comme annoncé sur le site internet de la Ville de Rouen, le complexe Saint-Exupéry sera lui aussi fermé. "La halle, les vestiaires et les sanitaires seront inaccessibles au public de 13 heures à 22 h 30. Les extérieurs restent accessibles à tous, mais ne pourront pas être éclairés."

L'accueil du public à l'hôtel de ville de Rouen est lui aussi fermé. Sur son site internet, la Ville précise que "Rouen a décidé de fermer symboliquement l'accueil au public, mardi 31 janvier 2023, en soutien à la mobilisation contre la réforme des retraites". Cette fermeture interviendra de 10 heures à 12 heures à l'hôtel de ville et dans les mairies annexes et n'impactera pas les autres services municipaux (sous réserve du nombre d'agents grévistes).

L'accueil dans les crèches municipales sera également perturbé mardi 31 janvier. "Les structures Terre Adélie et Pain d'épices seront ainsi complètement fermées ce jour. Des ouvertures partielles sont également annoncées à Pierre de Lune, Rose des Vents et Graine de Vanille, rappelle la Ville de Rouen. Les familles sont invitées à contacter directement leur établissement pour en savoir plus."

