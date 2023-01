Rouen. La Métropole a choisi le lieu de son futur Centre de congrès

Le dossier du futur nouveau Centre de congrès à Rouen avance. Dans un communiqué, lundi 30 janvier, la Métropole Rouen Normandie indique avoir retenu le lieu d'implantation de cet équipement, après prise en compte de nombreux critères, comme l'accessibilité en transports en commun, la proximité des services ou la centralité. C'est l'îlot dit "Lapeyre" qui a été retenu, du nom de l'enseigne commerciale qui est installé, quartier ouest, à deux pas du pont Flaubert et des Docks 76.

"Ce futur Centre de congrès sera pour notre territoire un outil de rayonnement national et international indéniable [...], permettant un gain d'attractivité supplémentaire et des retombées économiques vertueuses", précise le communiqué.

Livraison en janvier 2031

Le Centre de congrès de Rouen doit voir le jour à l'horizon 2030. L'équipement comprendra notamment un amphithéâtre de 1 000 places et une salle supplémentaire de 400 places pour une emprise au sol, stationnement compris de 9 900 m2, selon l'étude de programmation et de faisabilité conduite par la Métropole. Ce sont ces éléments qui ont permis de retenir l'îlot "Lapeyre", en raison de "sa surface, de sa centralité, de sa visibilité, de la proximité immédiate de la Seine et des enjeux liés à l'aménagement urbain du quartier". Les élus estiment également que cela "permettra de proposer un geste architectural fort dans le quartier ouest de Rouen, aujourd'hui en pleine mutation".

En septembre 2023, le concours de maîtrise d'œuvre sera lancé pour une sélection du projet en novembre 2024. La livraison de l'équipement est envisagée pour janvier 2031.