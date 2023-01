Covid-19. La stratégie "tester, tracer, isoler" abandonnée le 1e février

Le ministère de la Santé a annoncé plusieurs mesures d'allégements, samedi 28 janvier, concernant le Covid-19. Celles-ci s'appliqueront à compter du mercredi 1er février. Ainsi, la stratégie "tester, tracer, isoler", vantée par le gouvernement depuis le début de la pandémie, doit prendre fin. Les personnes testées positives au Covid-19 ne seront plus obligées de s'isoler, les personnes cas contact asymptomatiques n'auront plus besoin de se faire dépister. En ce qui concerne le traçage, le fichier "Contact Covid" de l'Assurance maladie prendra fin mardi 31 janvier. A compter du 1er février, les arrêts de travail dérogatoires sans jour de carence pour les personnes testées positives au Covid-19 ne seront également plus possibles. L'amélioration du contexte épidémique justifie ces changements. Le nombre d'hospitalisation a continué de baisser, passant de 25 000 fin décembre à 16 000 fin janvier.

L'OMS maintient le niveau d'alerte maximal

Cependant, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a décidé, ce lundi 30 janvier, de maintenir son niveau d'alerte maximal su la pandémie de Covid-19. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a suivi les recommandations du Comité d'urgence sur le Covid-19, des experts qui se réunissaient pour la 14e fois vendredi 27 janvier, selon un communiqué.