Alimentation. Du saumon contaminé à la Listeria rappelé dans toute la France

Rappel Conso alerte ce lundi 30 janvier sur la présence potentielle de la bactérie Listeria du saumon fumé commercialisés dans toute la France.

Leclerc rappelle son saumon fumé de la marque Ronde des mers, vendu entre mercredi 28 décembre et samedi 28 janvier, en emballages de 300 g avec le code-barres 3564700016336 et le lot 01436020. Seuls les produits portant le code additionnel 09 après le code-barres sont concernés.

De son côté, Carrefour rappelle ses saumons Bio, vendus entre le 28 décembre 2022 et le 19 janvier 2023. Il s'agit d'un lot de 2 tranches de 80 g (code-barres 3245413533654 et lot 01236020), et d'un lot de 4 tranches de 140 g (code-barres 3560070949533 et lot 01336020).

Si vous avez acheté ces produits, ne les consommez pas, et rapportez-les au point de vente pour obtenir un remboursement.