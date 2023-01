Prix d'Amérique. Pas de titre pour le trotteur normand Idao de Tillard

Le rêve américain s'effondre pour Thierry Duvaldestin. L'entraîneur du trotteur Idao de Tillard, élevé dans l'Orne et grand favori sur le Grand Prix d'Amérique, ne glanera pas de troisième titre sur la course de trot la plus prestigieuse du monde.

Disqualifié pour avoir galopé

Ce dimanche 29 janvier, devant 35 000 spectateurs à l'hippodrome de Vincennes, son cheval drivé par l'un de ses fils Clément Duvaldestin a été disqualifié dès les premiers mètres pour avoir galopé. Son deuxième trotteur, Flamme du Goutier, drivé par son deuxième fils Théo Duvaldestin n'a pris que la 10ème place.

Thierry Duvaldestin n'en était pas à son galop d'essai puisqu'il avait déjà remporté le Prix d'Amérique à deux reprises en 2011 et 2012 avec Ready Cash.

C'est le Sarthois Jean Michel Bazire qui remporte son 5ème prix d'Amérique avec Hooker Berry.