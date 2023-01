Manche. Multiplication des contrôles routiers dans le département

Les forces de l'ordre ne chaument pas dans la Manche. Jeudi 26 et vendredi 27 janvier, les gendarmes et les policiers se sont fortement mobilisés pour faire des contrôles routiers. Cette action vise à prévenir les automobilistes des dangers de la route et prévenir au maximum les accidents, plutôt que de devoir les sécuriser une fois qu'ils ont eu lieu.

Vendredi 27 janvier, les policiers de Cherbourg ont contrôlé 70 véhicules au rond-point de Poole. Parmi les infractions notables, un excès de vitesse à 66 km/h contre 50 autorisés.

Les gendarmes étaient sur les routes le jeudi 26 janvier. Avec 53 points de contrôles et 85 militaires mobilisés, la liste des infractions est longue : 40. Ils ont relevé six excès de vitesse, dont deux de 40 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Ils ont aussi contrôlé deux conduites sous alcool, six sous l'influence de drogue… Les gendarmes ont aussi beaucoup vu de téléphone portable au volant ou des stops ou des priorités grillées. Six conducteurs ont perdu leur permis.