[Insolite] Lisieux. Connaissez-vous bien le catch ? Une grande soirée avec des légendes de la discipline

Au programme de cette soirée catch insolite samedi 25 février, une douzaine de catcheurs s'affronteront lors de six combats, dont un combat de voltige, un match mixte à quatre ou encore un grand combat opposant plusieurs protagonistes.

Et pas n'importe lesquels : Les Maîtres du ring, catcheurs semi-professionnels très entraînés comme Angel's Bombita et son mentor, Flesh Gordon, plusieurs fois champion d'Europe et du monde. Une véritable légende dans le milieu.

Le catch combine performance sportives et théâtrales, inspiré de la lutte et des arts martiaux, mais aussi du cinéma, de la danse... Tandis que le catch américain met l'accent sur la partie spectacle, le catch français possède des spécificités dans chaque région.

La pratique du catch plus que jamais d'actualité

Vendredi 3 février, une école de catch ouvrira ses portes à Lillebonne, rapportent nos confrères du Courrier Cauchois. Et son fondateur n'est autre que François Brisbard, triple champion de France des poids mi-lourds, présent à la soirée du 25 février.





Pratique. Samedi 25 février à 21 h dans la salle multi-activités de Lisieux, rue Victorine Magne. Tarifs : 10 € en tribune 20 € en carré or. Points de vente dans les brasseries au Café Français, au Gentleman et en ligne, sur le site https://comitedesfetesdelisieux.fr/