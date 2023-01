Entreprise. Elle veut créer un atelier semi-industriel de textile dans la Manche

Dans l'atelier de Céline Lebouteiller, à son domicile de Saint-Planchers, la pièce est remplie de tissu, de patrons de vêtements, de créations et de machines à coudre. Celle qui a lancé en juin 2020 une entreprise de confection de vêtements professionnels pour la santé et la cuisine - Faisons une blouse- a un autre atelier, à Granville. Tout a commencé par des surblouses pendant la crise Covid. Très vite, elle est passée à des blouses et des calots. En plein développement, elle veut implanter une industrie locale du textile professionnel.

Parmi les créations de Céline Lebouteiller, des calots de chirurgie diaprés et aux motifs amusants.

Céline Lebouteiller fabrique différents modèles de blouses et de calots, mais qui ne ressemblent pas aux uniformes classiques du milieu médical ou de l'alimentaire. Les tissus sont colorés, avec des motifs. L'entrepreneuse crée aussi des tenues plus classiques, notamment quand les modèles n'existent plus. Toutes ses créations sont lavables, donc écoresponsables.

Les bouses aussi sont pleines de couleurs.

"Je peux personnaliser. On peut faire ce qu'on veut quand on est petit", explique-t-elle. Pour l'instant elle continue de travailler à côté, comme aide-soignante, mais elle espère prochainement pouvoir vivre uniquement de cette activité. En lien avec Attitude Manche, l'agence d'attractivité du Département, elle a fait une création unique. "Ils m'ont demandé de créer une blouse pour l'accueil des nouveaux médecins ou des professionnels de santé. On en a créé une avec de la marinière… Un petit look quoi", sourit-elle.

Céline Lebouteiller dessine les patrons et confectionne les premières tenues. Par contre, pour la confection, elle travaille avec quatre ateliers de couture autour de Granville. "On a quand même la chance ici, dans la Manche, d'avoir un savoir-faire", assure-t-elle. Pour l'instant, elle ne travaille qu'à la commande, mais elle va commencer à créer des stocks. "Ce qui me plairait à l'avenir, c'est de créer un vrai atelier au moins semi-industriel ici, vise Céline Lebouteiller. Qu'on me laisse ma chance de faire encore plus de commandes, et que je puisse créer de l'emploi."