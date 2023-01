Transports scolaires. Dans l'Orne et le Calvados, Gougeul Autocars recrute 20 chauffeurs de car

Pas de doute en arrivant sur place : impossible de louper l'autocar de simulation sur le parking. Ce grand engin noir floqué Cassiopée a été mis à disposition par l'association Réunir, qui regroupe des entreprises du secteur routier. C'est à l'occasion de sessions de recrutement organisées par l'entreprise Gougeul Autocars que ce car de simulation accueille le public. Durant l'année 2023, la société du groupe Boubet va recruter 20 chauffeurs de car dans l'Orne et le Calvados, dont une dizaine avec prise de poste dès que possible.

Des sessions complètes : temps d'échanges, simulateur de conduite, conseils…

L'entreprise a organisé des rencontres à Saint-Georges-des-Groseillers, mercredi 25 janvier, et à Falaise jeudi 26 janvier. Vendredi, l'équipe de l'opération de recrutement sera sur le parking de l'agence Pôle emploi d'Argentan de 9 heures à 11 heures Lors de ces sessions, les candidats partagent un temps d'échange avec plusieurs acteurs et partenaires de l'entreprise. Ils bénéficient des conseils des agences Pôle emploi selon leur situation, ainsi qu'un accompagnement détaillé sur le parcours de formation à suivre avec l'organisme Apprendre et se former en transport et logistique (AFTRAL). Enfin, les candidats rencontrent un chauffeur de car chargé de leur faire essayer le simulateur de conduite.

Les 20 offres d'emploi proposées sont majoritairement des temps partiels correspondant au ramassage scolaire. Si l'entreprise Gougeul Autocars met en place un tel dispositif, c'est qu'elle n'est pas épargnée par la pénurie de chauffeurs. En France, on estime à 8 000 le nombre de postes vacants dans le secteur.