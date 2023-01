Monoxyde de carbone. Savez-vous vraiment ce que c'est ?

Chaque année, 3 000 personnes sont impliquées dans des accidents d'intoxication au monoxyde de carbone (CO). C'est un gaz incolore, inodore, très toxique et potentiellement mortel s'il est inhalé à forte dose. Pour vous faire une idée, 0,1 % de CO dans l'air tue en une heure, 1 % tue en 15 minutes et 10 % de CO dans l'air tuent immédiatement. Il est souvent confondu avec le gaz carbonique bien que les deux soient totalement différents, surtout par leur toxicité. La grande particularité du monoxyde de carbone, quand il est inhalé, il entre en compétition avec l'oxygène et prend la place de ce dernier dans le sang de la victime, d'où le risque d'asphyxie.

D'où vient le monoxyde de carbone ?

Une idée reçue qui mérite d'être démentie : le chauffage électrique n'émet pas de monoxyde de carbone car il n'y a pas de combustion. En revanche, le monoxyde de carbone provient des appareils qui fonctionnent au gaz, au bois, au charbon, à l'essence, au pétrole, à l'éthanol, au fuel ou tout autre combustible. Les appareils qui sont susceptibles d'en produire sont : cuisinière, chaudière, chauffe-eau, chauffage d'appoint non électrique, poêle, cheminée, brasero, barbecue, groupe électrogène, moteur de voiture, de moto ou d'appareil de bricolage… Le gaz est formé lorsque la combustion est incomplète, quel que soit le combustible utilisé.

Quels sont les effets et que faire en cas d'accident ?

Les symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone sont : maux de tête, fatigue, nausées, malaises ou encore paralysie musculaire. En cas d'accident, il faut donc agir très vite. L'Agence régionale de santé (ARS) Normandie recommande :

• d'aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres ;

• d'évacuer au plus vite les lieux pour se mettre en sécurité à l'extérieur, à l'air libre ;

• d'appeler les secours, pompiers au 18 ou Samu au 15 ;

• de ne pas réintégrer les lieux avant d'avoir reçu l'avis d'un professionnel du chauffage ou des sapeurs-pompiers.